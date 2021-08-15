Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Торонто
В решающем поединке наш спортсмен встретится с американцем Райли Опелкой, которого трижды до этого обыгрывал.
Фото © Twitter / ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира "Мастерс" в канадском Торонто, обыграв в полуфинале представителя США Джона Изнера.
Встреча, которая продолжалась 55 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева. В решающем поединке он сразится с ещё одним американцем — Райли Опелкой — которого до этого трижды обыгрывал.
Добавим, что общий призовой фонд "Мастерса" в Торонто составляет чуть более 2,8 миллиона долларов.
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