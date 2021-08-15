НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Торонто

В решающем поединке наш спортсмен встретится с американцем Райли Опелкой, которого трижды до этого обыгрывал.

15 августа, 06:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1426711495090479104/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Фото © Twitter / ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира "Мастерс" в канадском Торонто, обыграв в полуфинале представителя США Джона Изнера.

Встреча, которая продолжалась 55 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева. В решающем поединке он сразится с ещё одним американцем — Райли Опелкой — которого до этого трижды обыгрывал.

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Канаде

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Канаде

Добавим, что общий призовой фонд "Мастерса" в Торонто составляет чуть более 2,8 миллиона долларов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1