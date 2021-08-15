Защитник сборной России Джикия продлил контракт со "Спартаком"
За клуб он выступает более четырёх лет, за это время его трансферная стоимость выросла до девяти миллионов евро.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" продлил контракт с защитником сборной России и капитаном команды Георгием Джикией, сообщает пресс-служба красно-белых.
"ФК "Спартак-Москва" заключил новое соглашение с капитаном основной команды. Георгий Джикия подписал контракт, рассчитанный до конца мая 2024 года, с возможностью продления ещё на год", — говорится в сообщении москвичей.
Добавим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе красно-белых он провёл 138 матчей, в которых забил четыре мяча. За это время его трансферная стоимость выросла до девяти миллионов евро.
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