Защитник сборной России Джикия продлил контракт со "Спартаком"

"ФК "Спартак-Москва" заключил новое соглашение с капитаном основной команды. Георгий Джикия подписал контракт, рассчитанный до конца мая 2024 года, с возможностью продления ещё на год", — говорится в сообщении москвичей.

Добавим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе красно-белых он провёл 138 матчей, в которых забил четыре мяча. За это время его трансферная стоимость выросла до девяти миллионов евро.