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"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками": В Екатеринбурге произошла массовая драка

По словам очевидцев, в побоище приняло участие не менее двадцати человек. К моменту приезда полиции все разбежались.

14 августа, 22:55

В Екатеринбурге произошла массовая драка. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге произошла массовая драка у ресторана "Гринвич". Случилось это около полуночи по местному времени (22:00 мск). Что стало причиной конфликта, не известно.

"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько",цитирует E1.RU человека, который снял драку на видео.

Очевидцы говорят, что полиция и медики не успели приехать на место инцидента: к этому времени зачинщики и участники уже разбежались. Но судя по агрессии на видео, некоторые участники драки явно получили серьёзные травмы.

"У одного разбита челюсть, у другого всё лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками", — рассказал свидетель.

Торговцы овощами и ягодами устроили массовую драку на ярмарке в Ростове-на-Дону

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Ранее в подмосковной Апрелевке толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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