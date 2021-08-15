"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками": В Екатеринбурге произошла массовая драка
По словам очевидцев, в побоище приняло участие не менее двадцати человек. К моменту приезда полиции все разбежались.
В Екатеринбурге произошла массовая драка. Видео © Соцсети
В Екатеринбурге произошла массовая драка у ресторана "Гринвич". Случилось это около полуночи по местному времени (22:00 мск). Что стало причиной конфликта, не известно.
"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько", – цитирует E1.RU человека, который снял драку на видео.
Очевидцы говорят, что полиция и медики не успели приехать на место инцидента: к этому времени зачинщики и участники уже разбежались. Но судя по агрессии на видео, некоторые участники драки явно получили серьёзные травмы.
"У одного разбита челюсть, у другого всё лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками", — рассказал свидетель.
Ранее в подмосковной Апрелевке толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома. В ход шли палки, бутылки и другие подручные средства. В результате несколько припаркованных во дворе машин получили повреждения. Местные жители вызвали сотрудников полиции.
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