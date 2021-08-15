В Екатеринбурге произошла массовая драка. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге произошла массовая драка у ресторана "Гринвич". Случилось это около полуночи по местному времени (22:00 мск). Что стало причиной конфликта, не известно.

"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько", – цитирует E1.RU человека, который снял драку на видео.

Очевидцы говорят, что полиция и медики не успели приехать на место инцидента: к этому времени зачинщики и участники уже разбежались. Но судя по агрессии на видео, некоторые участники драки явно получили серьёзные травмы.

"У одного разбита челюсть, у другого всё лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками", — рассказал свидетель.