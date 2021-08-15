НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы города России, которым угрожают наводнения

В основном от этого страдают города, расположенные у подножия гор, что связано со сложным рельефом местности.

14 августа, 22:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Анапа, Геленджик, Сочи, города Крыма и другие подобные им населённые пункты испытывают больше других проблемы из-за ударов стихии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек к подтоплению населённых пунктов, к проблемам в низовьях этих рек в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений", сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

От таких же сложностей страдают также отдельные города Кавказа, которые расположены в горах и возле многочисленных рек в регионе. Синоптик напомнил, что в последние дни целый ряд опасных погодных явлений обрушился на юг России и все они были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки.

Небывалые дожди и даже смерчи: Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Небывалые дожди и даже смерчи: Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Ранее жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду. Температура воздуха будет выше климатической нормы на два-четыре градуса. Довольно комфортными будут и ночи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Режим ЧС введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за непогоды

сегодня в 06:16

Число жертв наводнения на севере Турции достигло 55

сегодня в 18:24

Сервисы заказа такси в Москве работают в нормальном режиме после запуска системы мониторинга

сегодня в 18:06

"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками": В Екатеринбурге произошла массовая драка

сегодня в 22:55

Жертвой крушения Бе-200 в Турции стал известный российский лётчик Евгений Кузнецов

сегодня в 22:46

Новости партнеров

Layer 1