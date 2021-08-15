Названы города России, которым угрожают наводнения

Анапа, Геленджик, Сочи, города Крыма и другие подобные им населённые пункты испытывают больше других проблемы из-за ударов стихии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек к подтоплению населённых пунктов, к проблемам в низовьях этих рек в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

От таких же сложностей страдают также отдельные города Кавказа, которые расположены в горах и возле многочисленных рек в регионе. Синоптик напомнил, что в последние дни целый ряд опасных погодных явлений обрушился на юг России и все они были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки.