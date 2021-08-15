Жертвой крушения Бе-200 в Турции стал известный российский лётчик Евгений Кузнецов
В последние годы он служил в Ейске в Центре боевого применения и переучивания лётного состава. Был главным испытателем модели Бе-200.
Фото © Twitter / ChpNihatYesil
При крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции погиб известный российский лётчик Евгений Кузнецов. Об этом сообщила главный режиссёр дирекции документального кино АО "Первый канал" создатель фильма Наталья Гугуева.
"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", — сказала Гугуева в беседе с ТАСС.
Евгений Кузнецов был главным героем документального фильма "Форсаж. Возвращение" о российских военных лётчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошёл Украине.
Как отмечает Mash, в последние годы Кузнецов служил в Ейске в Центре боевого применения и переучивания лётного состава. Он был главным испытателем модели Бе-200. Сообщается, что у 55-летнего Евгения Кузнецова остались жена и дети.
Напомним, крушение Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров произошло 14 августа. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находившиеся на борту Бе-200 погибли.
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