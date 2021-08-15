Жертвой крушения Бе-200 в Турции стал известный российский лётчик Евгений Кузнецов

При крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции погиб известный российский лётчик Евгений Кузнецов. Об этом сообщила главный режиссёр дирекции документального кино АО "Первый канал" создатель фильма Наталья Гугуева.

"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", — сказала Гугуева в беседе с ТАСС.

Евгений Кузнецов был главным героем документального фильма "Форсаж. Возвращение" о российских военных лётчиках, чей полк вместе с Крымом после распада СССР отошёл Украине.