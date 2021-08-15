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Эксперты рассказали, ждать ли россиянам скорого роста цен на гречку

В мае был введён запрет на экспорт этой крупы, его срок истекает. Теперь встаёт вопрос, продлевать ли эти ограничения.

14 августа, 22:33

Фото © Pixabay

За год гречка, по данным Росстата, стала дороже в 1,7 раза — цена за килограмм достигала 87,1 рубля. С начала года цена поднялась более чем на 10%, и с мая по август был введён запрет на экспорт этой крупы. Как отмечают "Известия", рост цен продолжается, но теперь встаёт вопрос, нужно ли продлевать ограничительную меру.

В Минсельхозе уже заявили, что правительство может продлить запрет экспорта гречихи и гречки после 31 августа. Аналитики считают такую меру целесообразной, хоть и невыгодной для производителей.

В Минсельхозе РФ не исключили продления запрета на экспорт гречки

В Минсельхозе РФ не исключили продления запрета на экспорт гречки

"В июле рост цен на гречку благодаря ограничениям на экспорт остановился. В этом контексте продление запрета на экспорт осенью выглядит целесообразным и может внести определённый вклад в сдерживание роста пищевой инфляции, а значит, и инфляции потребительских цен (хотя небольшой)", — заявила в интервью газете Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра "Альпари".

Эксперты допускают, что цены на гречку повысятся в случае отмены ограничений. Если же они останутся в силе, взрывного роста стоимости не будет. Повышение может составить 4–5% до конца 2021 года. Во многом это зависит от урожая. Он в этом году ожидается богаче, чем в прошлом. Посевные площади были увеличены на 12%, до 976 тыс. гектаров.

Напомним, запрет на экспорт гречки из России вступил в силу 5 июня текущего года и действует до 31 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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