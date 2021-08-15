Известный диджей с друзьями пропали после столкновения катера и баржи на Волге

На Волге после столкновения катера с баржей пропали диджей Павел Майский и его друзья. Видео © LIFE

На Волге без вести пропал известный самарский диджей Павел Майский (Павел Юдин) и трое его друзей. Это произошло после столкновения катера с баржей у села Рождествено. О ситуации Лайфу рассказал источник.

Выяснилось, что 35-летний мужчина, который работал фитнес-тренером и подрабатывал диджеем, после выступления на базе отдыха попросил своих друзей приехать за ним на катере и отвезти в Самару. Примерно в 21:30 на большой скорости они столкнулись с баржей, гружённой песком.

Катер не удалось найти. На месте происшествия работают водолазы. Прокуратура начала проверку. Лайф публикует список пропавших:

Дмитрий Ашаев Станислав Кривоносов Евгений Савин Павел Юдин