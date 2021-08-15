Катер перевернулся после столкновения с баржей под Самарой

Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области. Ведутся его поиски, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошёл на 1733-м километре на Волге. Напротив села Рождествено неустановленный маломерный катер столкнулся с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржей, следовавшим рейсом Солнечная Поляна – Рождествено.

Как уточнили в разговоре с РИА "Новости" в Приволжской транспортной прокуратуре, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, гружённой песком. Судно повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет. Ведётся проверка соблюдения законодательства о безопасности судовождения. Отмечается, что местонахождение лица, управлявшего катером, неизвестно.