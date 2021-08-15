Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных
Наград посмертно удостоены подполковник Беркутов Владислав Николаевич, подполковник Карасёв Вадим Александрович, подполковник Кузнецов Евгений Викторович, старший лейтенант Омельченко Николай Олегович
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно российских военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Члены экипажа разбившегося самолёта Бе-200 удостоены орденов Мужества.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Наград посмертно удостоены подполковник Беркутов Владислав Николаевич, подполковник Карасёв Вадим Александрович, подполковник Кузнецов Евгений Викторович, старший лейтенант Омельченко Николай Олегович и старший сержант Чубаров Юрий Вадимович.
Напомним, крушение Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров произошло 14 августа. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находившиеся на борту Бе-200 погибли.
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