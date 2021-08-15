Путин наградил погибших при тушении пожаров в Турции российских военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно российских военных, погибших при тушении пожаров в Турции. Члены экипажа разбившегося самолёта Бе-200 удостоены орденов Мужества.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества", — говорится в сообщении на сайте Кремля.