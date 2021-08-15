В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России в сентябре ждут заморозки

В северных регионах Сибири в сентябре ожидаются ночные заморозки. В это время температура может опуститься до минус 10 градусов. В остальной части России будет спокойная погода, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области", — сообщила она в интервью "Российской газете".

По словам Паршиной, в Москве погода будет соответствовать климатической норме: днём столбик термометра будет подниматься до плюс 15–20, ночью — до плюс 5–10 градусов. На Урале средняя температура будет на пару градусов ниже, чем в столице. По прогнозам, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области в сентябре будет небольшое количество осадков.