Россиянам рассказали, какая работа вызывает проблемы с сердцем и сосудами
Пошатнуть здоровье могут не только обыкновенные переработки, но и неблагоприятные условия труда.
Фото © Pixabay
Чрезмерные физические нагрузки на работе, производственный шум и высокие температуры могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе человека. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали специалисты НИИ медицины труда имени Измерова.
"Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение, а также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, химические вещества — свинец, ртуть, бензол, марганец и т. д.", — отметили там.
Кроме того, пошатнуть здоровье сотрудника может монотонность работы, умственное перенапряжение и отсутствие физической активности. И чем дольше человек работает в неблагоприятных условиях, тем серьёзнее его проблемы с сердцем и сосудами, подчеркнули в НИИ.
Ранее Лайф рассказывал, что почти половина россиян пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за сверхурочной работы.
Комментариев: 0