НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам рассказали, какая работа вызывает проблемы с сердцем и сосудами

Пошатнуть здоровье могут не только обыкновенные переработки, но и неблагоприятные условия труда.

15 августа, 05:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чрезмерные физические нагрузки на работе, производственный шум и высокие температуры могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе человека. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали специалисты НИИ медицины труда имени Измерова.

"Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение, а также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, химические вещества — свинец, ртуть, бензол, марганец и т. д.", — отметили там.

Иммунолог рассказала, почему нужно уходить в отпуск дважды в год

Иммунолог рассказала, почему нужно уходить в отпуск дважды в год

Кроме того, пошатнуть здоровье сотрудника может монотонность работы, умственное перенапряжение и отсутствие физической активности. И чем дольше человек работает в неблагоприятных условиях, тем серьёзнее его проблемы с сердцем и сосудами, подчеркнули в НИИ.

Ранее Лайф рассказывал, что почти половина россиян пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за сверхурочной работы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

сегодня в 06:25

Тренер рассказал, как плавание может помочь с похудением

вчера в 23:51

Лидер суннитов призвал к отставке президента Ливана после взрыва танкера в Аккаре

сегодня в 05:28

Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

сегодня в 06:00

Финансист рассказал, от чего будет зависеть курс рубля до осени

сегодня в 04:58

Новости партнеров

Layer 1