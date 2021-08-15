Россиянам рассказали, какая работа вызывает проблемы с сердцем и сосудами

Чрезмерные физические нагрузки на работе, производственный шум и высокие температуры могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе человека. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали специалисты НИИ медицины труда имени Измерова.

"Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение, а также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, химические вещества — свинец, ртуть, бензол, марганец и т. д.", — отметили там.

Кроме того, пошатнуть здоровье сотрудника может монотонность работы, умственное перенапряжение и отсутствие физической активности. И чем дольше человек работает в неблагоприятных условиях, тем серьёзнее его проблемы с сердцем и сосудами, подчеркнули в НИИ.