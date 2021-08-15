Инфекционист назвал возможный срок появления нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса может появиться уже этой осенью. Такое мнение высказал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

"После появления новой мутации для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то четыре-пять месяцев", — сказал инфекционист в интервью радио Sputnik.

Соответственно, по мнению Тимакова, влияние нового штамма будет чувствоваться в следующем году, ориентировочно весной. При этом он прогнозирует, что в сентябре в России будет наблюдаться очередной всплеск заболеваемости ковидом, который пойдёт на спад к декабрю.

"То есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения. Дальше, весной, ситуация будет зависеть от нового штамма коронавируса", — считает Евгений Тимаков.

Врач призывает население вакцинироваться от ковида. По его мнению, это является надёжной защитой от инфекции.