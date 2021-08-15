В Китае озвучили новую версию о нулевом носителе коронавируса

Нулевого пациента с коронавирусом, которого так усиленно ищет Всемирная организация здравоохранения, возможно, следует искать в США. Такую версию выдвинули китайские СМИ.

Газета "Жэминь жибао" пишет, что американская спортсменка Маате Бенасси участвовала в Военных играх, которые проходили в Ухани в 2019 году. Издание ссылается на мнение американского журналиста-расследователя Джорджа Уэбба из Вашингтона.

Утверждается, что целых пять участников этих Игр ощутили схожие с ковидом симптомы. Изначально им диагностировали малярию, но автор материала подверг сомнению такой диагноз. В случае малярии всех можно было вылечить на территории Китая. Не пришлось бы возвращаться в США, тем более на военном самолёте.