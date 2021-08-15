В Китае озвучили новую версию о нулевом носителе коронавируса
По версии СМИ КНР, таким человеком могла быть американская спортсменка Маате Бенасси.
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Нулевого пациента с коронавирусом, которого так усиленно ищет Всемирная организация здравоохранения, возможно, следует искать в США. Такую версию выдвинули китайские СМИ.
Газета "Жэминь жибао" пишет, что американская спортсменка Маате Бенасси участвовала в Военных играх, которые проходили в Ухани в 2019 году. Издание ссылается на мнение американского журналиста-расследователя Джорджа Уэбба из Вашингтона.
Утверждается, что целых пять участников этих Игр ощутили схожие с ковидом симптомы. Изначально им диагностировали малярию, но автор материала подверг сомнению такой диагноз. В случае малярии всех можно было вылечить на территории Китая. Не пришлось бы возвращаться в США, тем более на военном самолёте.
Ранее глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории. Гебреисус отметил, что сотрудники организации столкнулись с трудностями при получении доступа к данным о распространении вируса. Он призвал китайские власти к "прозрачности".
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