ВОЗ опровергла обвинения в сговоре с Китаем по ситуации с коронавирусом

"Информационным вбросом" назвало руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) статью британской газеты The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством КНР по расследованию международной группой учёных происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Организация полностью опровергает утверждения английской прессы.

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии CoViD-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надёжные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", — заявил представитель организации.

Источники газеты утверждают, что якобы эксперты ВОЗ и китайские власти договорились о том, что будут изучать исключительно версию о естественном возникновении коронавируса, не рассматривая теорию о лабораторной утечке. Речь о миссиях, которые состоялись в январе и феврале этого года.

Это указывает, по мнению издания, на прокитайскую направленность ВОЗ. В мартовском докладе организации было сказано, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение вируса в лабораторных условиях. Тогда США и ещё 13 стран обеспокоились выводами ВОЗ о происхождении коронавируса.