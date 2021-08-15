ВОЗ опровергла обвинения в сговоре с Китаем по ситуации с коронавирусом
По версии британской газеты, организация договорилась с китайскими властями, что будет изучать исключительно версию о естественном возникновении инфекции.
Фото © Pexels
"Информационным вбросом" назвало руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) статью британской газеты The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством КНР по расследованию международной группой учёных происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Организация полностью опровергает утверждения английской прессы.
"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии CoViD-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надёжные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", — заявил представитель организации.
Источники газеты утверждают, что якобы эксперты ВОЗ и китайские власти договорились о том, что будут изучать исключительно версию о естественном возникновении коронавируса, не рассматривая теорию о лабораторной утечке. Речь о миссиях, которые состоялись в январе и феврале этого года.
Это указывает, по мнению издания, на прокитайскую направленность ВОЗ. В мартовском докладе организации было сказано, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение вируса в лабораторных условиях. Тогда США и ещё 13 стран обеспокоились выводами ВОЗ о происхождении коронавируса.
Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ решила создать новую группу исследователей для поиска источников ковида. Эксперты на систематической основе будут изучать происхождение разных патогенов, в том числе птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и Эбола.
Напомним, ВОЗ захотела проверить лаборатории, вблизи которых были первые случаи ковида. Организация перечислила пять шагов, которые должны помочь выяснить происхождение вируса. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что исключать теорию искусственного происхождения коронавируса преждевременно.
Лента новостей
Грозовой вал и микропрорыв: Петербуржцы запечатлели уникальные погодные явления в небе над городом
вчера в 23:05
"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками": В Екатеринбурге произошла массовая драка
вчера в 22:55
Жертвой крушения Бе-200 в Турции стал известный российский лётчик Евгений Кузнецов
вчера в 22:46
Комментариев: 0