Под вечер 14 августа, после града, над городом развернулись грозовой вал (шкваловый ворот) и микропрорыв — очень мощные, но узкие потоки ливня, сообщает телеграм-канал "Астро фото болото". После мощной грозы в момент заката в облаках появилась прореха, и солнце окрасило низкие тучи. Случай заснять вновь что-то подобное ещё может представиться санкт-петербуржцам: в ближайшие дни погода обещает быть такой же — ливень, ветер и грозы.