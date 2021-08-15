Грозовой вал и микропрорыв: Петербуржцы запечатлели уникальные погодные явления в небе над городом
Появились очень мощные, но узкие потоки ливня. Чёрные густые тучи сочетались с солнцем.
Фото © Телеграм-канал Астро Фото Болото
Циклон, проходящий над Санкт-Петербургом и Ленобластью, показал, на что он способен, — петербуржцам удалось запечатлеть редкие природные явления.
Под вечер 14 августа, после града, над городом развернулись грозовой вал (шкваловый ворот) и микропрорыв — очень мощные, но узкие потоки ливня, сообщает телеграм-канал "Астро фото болото". После мощной грозы в момент заката в облаках появилась прореха, и солнце окрасило низкие тучи. Случай заснять вновь что-то подобное ещё может представиться санкт-петербуржцам: в ближайшие дни погода обещает быть такой же — ливень, ветер и грозы.
Ранее Лайф писал, что жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде.
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