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Грозовой вал и микропрорыв: Петербуржцы запечатлели уникальные погодные явления в небе над городом

Появились очень мощные, но узкие потоки ливня. Чёрные густые тучи сочетались с солнцем.

14 августа, 23:05
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/astrophotoboloto/1960" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Астро Фото Болото</a></p>

Фото © Телеграм-канал Астро Фото Болото

Циклон, проходящий над Санкт-Петербургом и Ленобластью, показал, на что он способен, — петербуржцам удалось запечатлеть редкие природные явления.

Под вечер 14 августа, после града, над городом развернулись грозовой вал (шкваловый ворот) и микропрорыв — очень мощные, но узкие потоки ливня, сообщает телеграм-канал "Астро фото болото". После мощной грозы в момент заката в облаках появилась прореха, и солнце окрасило низкие тучи. Случай заснять вновь что-то подобное ещё может представиться санкт-петербуржцам: в ближайшие дни погода обещает быть такой же — ливень, ветер и грозы.

Ранее Лайф писал, что жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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