Испуганный пилот снял из кабины, как торнадо закружил его прямо в небе
Мужчина летел на планере, когда прямо перед ним образовалась воронка.
Кадр из видео © David Evans
Дэвид Эванс уже 30 лет работает пилотом, но такое в небе он увидел впервые. Дело в том, что житель Оклахомы-Сити столкнулся лицом к лицу с настоящим торнадо и решил пролететь вплотную, сняв происходящее на камеру. Кадры получились невероятными, поэтому Дэвид стал героем новостей по всему миру, сообщает Washington Post.
Видео © David Evans
Торнадо нельзя было заметить на радаре, и не было каких-либо подходящих погодных условий для его появления. Небольшой вихрь возник в солнечный день, и метеорологи не смогли объяснить почему.
Сначала я заметил ястребов, которые кружили на воздушных потоках. Я решил последовать за ними и вскоре обнаружил, как рядом образуется воронка, которая поднимала меня 100 или 200 футов в минуту. Я никогда не видел ничего подобного
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