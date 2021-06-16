Испуганный пилот снял из кабины, как торнадо закружил его прямо в небе

Сначала я заметил ястребов, которые кружили на воздушных потоках. Я решил последовать за ними и вскоре обнаружил, как рядом образуется воронка, которая поднимала меня 100 или 200 футов в минуту. Я никогда не видел ничего подобного

Дэвид Эванс