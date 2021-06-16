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Испуганный пилот снял из кабины, как торнадо закружил его прямо в небе

Мужчина летел на планере, когда прямо перед ним образовалась воронка.

16 июня, 11:38

Кадр из видео © David Evans

Дэвид Эванс уже 30 лет работает пилотом, но такое в небе он увидел впервые. Дело в том, что житель Оклахомы-Сити столкнулся лицом к лицу с настоящим торнадо и решил пролететь вплотную, сняв происходящее на камеру. Кадры получились невероятными, поэтому Дэвид стал героем новостей по всему миру, сообщает Washington Post.

Видео © David Evans

Торнадо нельзя было заметить на радаре, и не было каких-либо подходящих погодных условий для его появления. Небольшой вихрь возник в солнечный день, и метеорологи не смогли объяснить почему.

Сначала я заметил ястребов, которые кружили на воздушных потоках. Я решил последовать за ними и вскоре обнаружил, как рядом образуется воронка, которая поднимала меня 100 или 200 футов в минуту. Я никогда не видел ничего подобного

Дэвид Эванс

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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