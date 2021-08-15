Тренер рассказал, как плавание может помочь с похудением

В случае если вы уверенно держитесь на воде, то можете использовать плавание как отличный способ для снижения веса. Такого мнения придерживается специалист по физической подготовке, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев.

В беседе с радио Sputnik он рассказал, что для эффективного похудения достаточно ежедневно проплывать 20–40 минут. Если возможности плавать каждый день нет, то подойдут и более редкие занятия, но эффект от них будет заметно ниже. Лосев уверен, что лучше плавать чаще, но меньше по времени.

"В среднем во время плавания у нас тратится 400–600 килокалорий в час, но многое зависит от интенсивности плавания", — говорит эксперт.

Антон Лосев утверждает, что для похудения можно использовать различные стили плавания: баттерфляй является наиболее тяжёлым, кроль более популярным. Самым сложным стилем специалист называет брасс. Все они, по мнению эксперта, по энергозатратности являются примерно одинаковыми. При этом специалист рекомендует использовать для похудения бассейн, а не водоём.

"На море это делать труднее — там много внешних факторов, это может быть опасно, в бассейне более рабочее настроение. Более того, солёная вода поддерживает, а в пресной воде будет дополнительная нагрузка, чтобы держаться на воде", — объясняет Антон Лосев.