В США опрокинулся автобус с туристами, пострадало 57 человек
Транспорт почему-то слетел с трассы, ведущей к Ниагарскому водопаду. Травмы получили в том числе дети.
Фото © Полиция Нью-Йорка
57 человек доставлены в больницы штата Нью-Йорк после ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся на Ниагарский водопад, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. На полицейских фотографиях запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.
Количество пострадавших, пишет агентство, это и есть полное количество туристов в автобусе — они все получили травмы, от незначительных до серьёзных. Среди пассажиров есть дети, сообщает представитель общественной больницы Оберн Мэтью Чаддердон.
Ранее Лайф писал, что под Владимиром экскурсионный автобус влетел в грузовик, 22 человека пострадали. По данным правоохранителей, 16 человек были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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