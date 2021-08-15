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В США опрокинулся автобус с туристами, пострадало 57 человек

Транспорт почему-то слетел с трассы, ведущей к Ниагарскому водопаду. Травмы получили в том числе дети.

14 августа, 23:37
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/nyspolice/status/1426651207418982401" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Нью-Йорка</a></p>

Фото © Полиция Нью-Йорка

57 человек доставлены в больницы штата Нью-Йорк после ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся на Ниагарский водопад, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. На полицейских фотографиях запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.

Количество пострадавших, пишет агентство, это и есть полное количество туристов в автобусе — они все получили травмы, от незначительных до серьёзных. Среди пассажиров есть дети, сообщает представитель общественной больницы Оберн Мэтью Чаддердон.

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Ранее Лайф писал, что под Владимиром экскурсионный автобус влетел в грузовик, 22 человека пострадали. По данным правоохранителей, 16 человек были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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