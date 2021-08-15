В США опрокинулся автобус с туристами, пострадало 57 человек

57 человек доставлены в больницы штата Нью-Йорк после ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся на Ниагарский водопад, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. На полицейских фотографиях запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.

Количество пострадавших, пишет агентство, это и есть полное количество туристов в автобусе — они все получили травмы, от незначительных до серьёзных. Среди пассажиров есть дети, сообщает представитель общественной больницы Оберн Мэтью Чаддердон.