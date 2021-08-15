Число жертв наводнения на севере Турции достигло 58 человек

Число погибших в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на Черноморском побережье Турции в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 58. Об этом сообщило в воскресенье правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнений погибло 48 человек в Кастамону, девять человек — в Синопе, один человек — в Бартыне", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества осталось 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог, в том числе по трассе Бартын – Карабюк. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.