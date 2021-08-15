Число жертв наводнения на севере Турции достигло 58 человек
В поисково-спасательной операции задействовано более 4,6 тысячи человек и свыше одной тысячи единиц техники.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
Число погибших в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на Черноморском побережье Турции в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 58. Об этом сообщило в воскресенье правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
"В результате наводнений погибло 48 человек в Кастамону, девять человек — в Синопе, один человек — в Бартыне", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы, эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Без электричества осталось 300 населённых пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог, в том числе по трассе Бартын – Карабюк. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия Кастамону, Синоп и Бартын.
Напомним, что в Турции ранее долгое время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. Число пострадавших от стихии превышает 800 человек, погибло восемь. Лесной пожар также привёл к возгоранию тепловой электростанции вблизи Миляса в провинции Мугла.
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