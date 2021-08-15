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Народные протяжные песни признаны средством восстановления после коронавируса

Эксперт подчеркнула, что течение болезни у всех разное, единого метода нет. Можно обратиться к специалистам за составлением индивидуального плана реабилитации.

15 августа, 02:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Для восстановления лёгких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Исполнять их нужно на выдохе, негромко, в удобной тональности. Из привычных мер, конечно, в первую очередь обратить внимание на полноценное питание.

"Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, приём витамина D", — сказала Омарова РИА "Новости".

Врач отмечает, что очень важно восстановить режим сна и бодрствования. Часто постковидники сталкиваются с проблемой гиподинамии. Сначала не могут двигаться из-за болезни, а потом выходят на работу и в основном садятся за компьютер. С медленным и очень постепенным увеличением нагрузки нужно заниматься физкультурой. Хотя, подчеркнула эксперт, течение болезни у всех разное, единого метода нет. Можно обратиться к специалистам за составлением индивидуального плана реабилитации.

Названы проявления постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов

Названы проявления постковидного синдрома, которые могут привести к удалению органов

Ранее Лайф сообщал, что главврач Филатовской больницы описал ужасы постковидного синдрома. По наблюдениям медика, возвращение к привычному ритму жизни требует серьёзного восстановительного периода.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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