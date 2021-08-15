Народные протяжные песни признаны средством восстановления после коронавируса

Для восстановления лёгких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Исполнять их нужно на выдохе, негромко, в удобной тональности. Из привычных мер, конечно, в первую очередь обратить внимание на полноценное питание.

Врач отмечает, что очень важно восстановить режим сна и бодрствования. Часто постковидники сталкиваются с проблемой гиподинамии. Сначала не могут двигаться из-за болезни, а потом выходят на работу и в основном садятся за компьютер. С медленным и очень постепенным увеличением нагрузки нужно заниматься физкультурой. Хотя, подчеркнула эксперт, течение болезни у всех разное, единого метода нет. Можно обратиться к специалистам за составлением индивидуального плана реабилитации.