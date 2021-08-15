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Опрос показал, сколько россиян недовольны своей зарплатой

Удовлетворение трудоустройством чаще отмечали работники промышленности, транспорта и IT-сферы.

15 августа, 06:25

Фото © Pixabay

Большая часть россиян недовольна своей работой из-за низкой зарплаты. Такие данные приводит сервис "Работа.ру" на основании проведённого исследования.

На низкий уровень заработной платы пожаловались 77% недовольных респондентов. Ещё 42% отметили отсутствие карьерного роста. Почти каждый четвёртый (24%) заявил о неудобном режиме работы, а каждый пятый (20%) пожаловался на руководство компании.

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"Текущей работой в данный момент довольны 23% опрошенных жителей России. Чаще всего удовлетворение работой <...> отмечали работники производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), сферы IT (9%), образования (8%) и медицины (6%)", цитирует результаты исследования ТАСС.

Аналитики сервиса добавили, что 19% опрошенных недовольны тем, что они делают на работе, 16% — отсутствием обучения, 14% — соцпакетом. Ещё 18% респондентов посетовали на отсутствие свободного времени, 13% заявили о неудобном местоположении работы, а 7% пожаловались на плохие отношения с коллегами. Отмечается, что в исследовании участвовали более 5 тысяч человек со всей России.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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