Финансист рассказал, от чего будет зависеть курс рубля до осени

Названы факторы, которые определяют изменчивость рубля в последний месяц лета. Помимо традиционных есть и те, которые свойственны именно текущему году. Их указал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

В беседе с "Российской газетой" он рассказал, что на курс рубля в августе повлияют дивидендные выплаты российского бизнеса. Уплата налогов с них, по утверждению Корнейчука, окажет положительный эффект на российскую валюту.

"Во-вторых, это повышенный спрос на валюту в период массового отдыха россиян. Но в этом году ограничения на туризм из-за пандемии коронавируса, а также повышенный спрос на импортные товары не приведут к массовой скупке валюты и снижению курса рубля", — говорит эксперт.

Своё влияние оказывают и нефтяные котировки. Но существенного их влияния в этом году не будет, утверждает Корнейчук. Он напоминает о доходах, полученных от реализации российской нефти марки Urals выше планки отсечения.

"В 2021 году она установлена в размере 43,3 доллара за баррель. На дополнительные доходы выше планки отсечения Минфин покупает валюту, из-за этого влияние цены нефти на курс рубля в значительной степени нивелируется", — поясняет финансист.

Корнейчук не исключает и влияние на курс рубля возможных новых санкций со стороны США. Однако он обращает внимание, что на политическом поприще сейчас затишье. Вместе с тем принятие Сенатом США новой программы инфраструктурных изменений и переход её к утверждению палатой представителей укрепит доллар США и приведёт к незначительному ослаблению рубля в среднесрочной перспективе.

"Пока нет веских оснований ждать резких изменений курса рубля. Даже наступление новых штаммов коронавируса существенно не изменило общий тренд оптимизма на финансовых рынках. К концу августа курс доллара будет находиться в коридоре 72–76 рублей", — подытожил он.