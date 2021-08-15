Талибы взяли под контроль значимый город на востоке Афганистана — Джелалабад

Административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана — город Джелалабад — взят под контроль радикальным движением "Талибан"*. Об этом сообщает чиновник, который находится в захваченном населённом пункте.

"В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам", — сказал он агентству Reuters.

Сейчас под контролем талибов находятся важные точки города, в том числе и полицейский участок.

"Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается", — сказал РИА "Новости" источник в "Талибане".