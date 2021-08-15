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Талибы взяли под контроль значимый город на востоке Афганистана — Джелалабад

Губернатор решил сдать его членам движения без боя, чтобы сохранить жизни мирных жителей.

15 августа, 04:31
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана — город Джелалабад — взят под контроль радикальным движением "Талибан"*. Об этом сообщает чиновник, который находится в захваченном населённом пункте.

"В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам", — сказал он агентству Reuters.

Сейчас под контролем талибов находятся важные точки города, в том числе и полицейский участок.

"Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается", — сказал РИА "Новости" источник в "Талибане".

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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