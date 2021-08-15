Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити

Ещё одно землетрясение произошло на Гаити — теперь магнитудой 5,8. К этому часу число жертв предыдущих разрушительных подземных толчков — магнитудой 7,2 — выросло до 304. Управление гражданской защиты сообщило, что также было зарегистрировано более 1800 раненых.