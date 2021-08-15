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Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити

Число жертв предыдущего разрушительного подземного толчка магнитудой 7,2 растёт. Их уже более 300.

15 августа, 04:11

Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити. Видео © Соцсети

Ещё одно землетрясение произошло на Гаити — теперь магнитудой 5,8. К этому часу число жертв предыдущих разрушительных подземных толчков — магнитудой 7,2 — выросло до 304. Управление гражданской защиты сообщило, что также было зарегистрировано более 1800 раненых.

"Предварительная оценка — в результате землетрясения погибло 304 человека: 160 на юге, 42 в Ниппесе, 29 в Гранд-Ансе, 2 на северо-западе", — цитирует Gazette Haiti сообщение Управления гражданской защиты.

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Подземные толчки вызвали массовые разрушения. Премьер-министр Ариэль Анри объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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