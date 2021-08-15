Маск анонсировал скорую лунную миссию на его корабле
Ранее в NASA заявили, что столкнулись с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и некоторыми техническими неполадками.
Илон Маск. Фото © ТАСС / DPA
Глава американской компании SpaceX Илон Маск предположил, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.
"Возможно, раньше", — написал Маск в "Твиттере" в ответ на вопрос одного из пользователей, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году.
Ранее в NASA заявили о невозможности высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Управление столкнулось с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и некоторыми техническими неполадками, сообщил генеральный инспектор NASA Пол Мартин. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.
Напомним, в 2019 году NASA объявило о начале реализации проекта лунной программы Artemis, согласно которой высадка на естественный спутник Земли должна состояться в 2024 году. Конкурс на осуществление полётов выиграла компания SpaceX под руководством Илона Маска.
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