Маск анонсировал скорую лунную миссию на его корабле

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предположил, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.

"Возможно, раньше", — написал Маск в "Твиттере" в ответ на вопрос одного из пользователей, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году.

Ранее в NASA заявили о невозможности высадки астронавтов на Луну в 2024 году. Управление столкнулось с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и некоторыми техническими неполадками, сообщил генеральный инспектор NASA Пол Мартин. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.