"Роскосмос" никого не обвиняет": Рогозин прокомментировал подозрения, что дыру в "Союзе" сделала астронавт США
Ещё два года назад сообщалось, что госкорпорация выяснила причину появления отверстия, но оставила всё в секрете. Отмечалось, что причину объявят следственные органы.
"Роскосмос" не обвиняет астронавта НАСА Серину Ауньон-Чанселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" при полёте на Международной космической станции (МКС) в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на высказывание одного из подписчиков, что якобы организация упрекает американку.
"Никто никогда её не обвинял… "Роскосмос" никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества", — написал Дмитрий Рогозин в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что в NASA отрицают причастность астронавтов к появлению дыры на МКС. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что сделал её некто уже на орбите, причём плохо знакомый с устройством российского корабля.
Напомним, дыру на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-09" обнаружили в августе 2018 года. Через пробоину шириной не более двух миллиметров с МКС уходил воздух. В ходе расследования космонавты провели несколько часов за бортом МКС, пытаясь пролить свет на вопрос о том, как появилось отверстие. В Госдуме считают, что дыру мог сделать психически неустойчивый астронавт, однако до сих пор не выяснили, кто именно это был. Два года назад подозрения пали на астронавта NASA Серину Ауньон-Чанселлор, которая находилась в то время на МКС и испытывала проблемы со здоровьем. Приводилась версия, согласно которой Ауньон-Чанселлор якобы хотела при помощи порчи корабля ускорить своё возвращение на Землю.
В 2019 году сообщалось, что "Роскосмос" выяснил причину появления дыры в "Союзе", но оставил всё в секрете.
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