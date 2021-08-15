"Роскосмос" не обвиняет астронавта НАСА Серину Ауньон-Чанселлор в сверлении отверстия в корабле "Союз МС-09" при полёте на Международной космической станции (МКС) в 2018 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, отвечая на высказывание одного из подписчиков, что якобы организация упрекает американку.

"Никто никогда её не обвинял… "Роскосмос" никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества", — написал Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что в NASA отрицают причастность астронавтов к появлению дыры на МКС. В "Роскосмосе" ранее заявляли, что сделал её некто уже на орбите, причём плохо знакомый с устройством российского корабля.