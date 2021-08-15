Сильно постаревший мистер Бин вверг поклонников в шок своим видом

Rowan Atkinson spotted filming his new Netflix comedy Man Vs. Bee. pic.twitter.com/9Le8HmRbma — What's on Netflix (@whatonnetflix) August 12, 2021

Британский актёр Роуэн Аткинсон, известный больше как мистер Бин, вверг своих фанатов в шок внешним видом на фото со съёмочной площадки. Они гадают: это новая роль так скрывает настоящую элегантность англичанина или 66-летний актёр просто начал сдавать?

Поклонники просто не узнают своего любимчика. Он с отросшими седыми волосами, в рабочей рубашке в ковбойскую клетку, чёрных брюках и ботинках, ничуть не похожих на концертные. Жаркие споры крутятся вокруг его роли в новом сериале "Человек против пчелы". Возможно, это кадр со съёмочной площадки Netflix, которая выдаст его на стриминговом сервисе только в следующем году.