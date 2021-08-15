"Муж гордится": Молодая жена Константина Ивлева предстала перед фанатами только в шляпе
Сейчас шеф-повар и его новая супруга отдыхают на Мальдивах. Оттуда Валерия и опубликовала снимок.
Фото © Instagram / ivlevchef
Супруга Константина Ивлева Валерия опубликовала фото с отдыха в стиле ню. Перед своими подписчиками она предстала абсолютно голой — на ней лишь пляжная шляпа.
В подписи к фото Валерия уточнила, что снимок одобрен её мужем. Подписчики оценили подтянутое тело супруги шеф-повара и подчеркнули, что она находится в прекрасной форме.
"Муж гордится вами, поэтому и одобрил снимок. Любуется вами, счастлив вами, любит вас. Как можно на дольше сохраните этот огонь жизни и обожания. Вы красоточка, умница. Я руками и ногами за вас. Влюблена в вас", — написала пользователь 33svet88.
"Ослепла от вашей красоты", — пишет galkabobrovskaya.
Однако некоторые обвинили Валерию в изрядной пошлости и подчеркнули, что её фигуру видно и в одежде.
"Честно: перебор. Не сексуально, а дешёвенько-пошловатенько", — утверждает uliamazura2.
Напомним, о разводе Константина Ивлева с его первой женой и матерью его детей стало известно в марте 2020 года. Пара не смогла поделить семилетнюю дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По версии теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".
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