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"Муж гордится": Молодая жена Константина Ивлева предстала перед фанатами только в шляпе

Сейчас шеф-повар и его новая супруга отдыхают на Мальдивах. Оттуда Валерия и опубликовала снимок.

15 августа, 00:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ivlevchef/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ivlevchef</a></p>

Фото © Instagram / ivlevchef

Супруга Константина Ивлева Валерия опубликовала фото с отдыха в стиле ню. Перед своими подписчиками она предстала абсолютно голой — на ней лишь пляжная шляпа.

В подписи к фото Валерия уточнила, что снимок одобрен её мужем. Подписчики оценили подтянутое тело супруги шеф-повара и подчеркнули, что она находится в прекрасной форме.

"Муж гордится вами, поэтому и одобрил снимок. Любуется вами, счастлив вами, любит вас. Как можно на дольше сохраните этот огонь жизни и обожания. Вы красоточка, умница. Я руками и ногами за вас. Влюблена в вас", — написала пользователь 33svet88.

"Ослепла от вашей красоты", — пишет galkabobrovskaya.

Однако некоторые обвинили Валерию в изрядной пошлости и подчеркнули, что её фигуру видно и в одежде.

"Честно: перебор. Не сексуально, а дешёвенько-пошловатенько", — утверждает uliamazura2.

"Как заноза": Шеф-повар Ивлев назвал причины ухода от жены с двумя детьми

"Как заноза": Шеф-повар Ивлев назвал причины ухода от жены с двумя детьми

Напомним, о разводе Константина Ивлева с его первой женой и матерью его детей стало известно в марте 2020 года. Пара не смогла поделить семилетнюю дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По версии теперь уже бывшей жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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