Супруга Константина Ивлева Валерия опубликовала фото с отдыха в стиле ню. Перед своими подписчиками она предстала абсолютно голой — на ней лишь пляжная шляпа.

В подписи к фото Валерия уточнила, что снимок одобрен её мужем. Подписчики оценили подтянутое тело супруги шеф-повара и подчеркнули, что она находится в прекрасной форме.

"Муж гордится вами, поэтому и одобрил снимок. Любуется вами, счастлив вами, любит вас. Как можно на дольше сохраните этот огонь жизни и обожания. Вы красоточка, умница. Я руками и ногами за вас. Влюблена в вас", — написала пользователь 33svet88.

"Ослепла от вашей красоты", — пишет galkabobrovskaya.

Однако некоторые обвинили Валерию в изрядной пошлости и подчеркнули, что её фигуру видно и в одежде.

"Честно: перебор. Не сексуально, а дешёвенько-пошловатенько", — утверждает uliamazura2.