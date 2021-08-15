"Россия в состоянии ставить перед выбором": В Польше заявили о риске для Европы остаться зимой без газа
По мнению публициста, Москва не боится конкуренции со стороны США, поскольку Вашингтон сделал ставку на азиатский рынок.
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Россия намеренно провоцирует дефицит газа, чтоб вызвать зависимость Европы и добиться-таки открытия газопровода "Северный поток – 2", утверждает в статье для польского издания Gazeta Wyborcza журналист Вацлав Радзивинович. Публицист отмечает, что авария на заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привела к снижению поставок голубого топлива и повышению его стоимости, но это выгодно РФ.
"Россия в состоянии поставить европейцев перед выбором: или им придётся мёрзнуть зимой и платить втридорога, или быстрее согласиться с эксплуатацией "Северного потока – 2", чтобы не страдать от дефицита газа", — пишет Радзивинович.
Он отмечает, что в конце июля "Газпром" перестал наполнять "газовые склады" в Европе и начал использовать их для "удовлетворения потребностей своих клиентов". Но Москва, как пишет автор статьи, "не переживает" из-за снижения экспорта газа, поскольку на резком росте цен на топливо может "заработать куда больше, чем потерять". При этом Россия "не боится" конкуренции со стороны США в плане поставок сжиженного природного газа в Европу, поскольку Вашингтон сделал ставку на азиатский рынок. Тем временем "Газпром" на прошедших в Европе аукционах не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину, а также через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".
Ранее Лайф писал, что в Польше объяснили своё поражение в борьбе с "Северным потоком – 2". В европейской стране считают, что были преданы Америкой в этом вопросе. У Варшавы же была лишь косвенная роль.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
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