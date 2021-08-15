На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми
Аппараты Министерства обороны позволили ускорить поиски — не пришлось каждый раз опускать на дно водолазов.
Фото © kamchatinfo.com
Сегодня утром на Курильском озере в Камчатском крае возобновили поиски тел погибших при крушении вертолёта Ми-8. Три тела уже подняты и доставлены на берег, четвёртое найдено. Работа продолжается.
Совместную операцию проводят специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника. Военные задействовали свои глубоководные дроны. Именно они помогли обнаружить корпус вертолёта, который ушёл на глубину 110 метров.
Камчатские СМИ публикуют видео с экранов, на которые эти устройства передают изображение с дна. Заметно, что видимость на глубине плохая: поискам мешает ил. В то же время на экране можно рассмотреть части конструкции вертолёта.
"С помощью глубоководных дронов ведётся обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолёта, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолёт со дна озера", — приводит портал kamchatinfo.com слова Петра Шпиленка, директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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