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На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми

Аппараты Министерства обороны позволили ускорить поиски — не пришлось каждый раз опускать на дно водолазов.

15 августа, 00:03
<p>Фото © kamchatinfo.com</p>

Фото © kamchatinfo.com

Сегодня утром на Курильском озере в Камчатском крае возобновили поиски тел погибших при крушении вертолёта Ми-8. Три тела уже подняты и доставлены на берег, четвёртое найдено. Работа продолжается.

Совместную операцию проводят специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника. Военные задействовали свои глубоководные дроны. Именно они помогли обнаружить корпус вертолёта, который ушёл на глубину 110 метров.

Камчатские СМИ публикуют видео с экранов, на которые эти устройства передают изображение с дна. Заметно, что видимость на глубине плохая: поискам мешает ил. В то же время на экране можно рассмотреть части конструкции вертолёта.

На дне озера на Камчатке нашли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8

На дне озера на Камчатке нашли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8

"С помощью глубоководных дронов ведётся обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолёта, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолёт со дна озера", — приводит портал kamchatinfo.com слова Петра Шпиленка, директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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