Сегодня утром на Курильском озере в Камчатском крае возобновили поиски тел погибших при крушении вертолёта Ми-8. Три тела уже подняты и доставлены на берег, четвёртое найдено. Работа продолжается.

Совместную операцию проводят специалисты Минобороны, МЧС и сотрудники Кроноцкого заповедника. Военные задействовали свои глубоководные дроны. Именно они помогли обнаружить корпус вертолёта, который ушёл на глубину 110 метров.

Камчатские СМИ публикуют видео с экранов, на которые эти устройства передают изображение с дна. Заметно, что видимость на глубине плохая: поискам мешает ил. В то же время на экране можно рассмотреть части конструкции вертолёта.