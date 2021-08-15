НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Со дна Курильского озера подняли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8

Спасательная операция сейчас проходит при совместных усилиях МЧС и военнослужащих Минобороны РФ.

15 августа, 00:13
<p>Фото © Кроноцкий заповедник</p>

Фото © Кроноцкий заповедник

Со дна Курильского озера водолазы подняли на поверхность тело ещё одного — уже четвёртого — погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом стало известно Лайфу.

Три найденных ранее тела уже удалось поднять и доставить на берег. Это было сделано совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны.

На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми

На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1