Со дна Курильского озера подняли тело четвёртого погибшего при крушении Ми-8
Спасательная операция сейчас проходит при совместных усилиях МЧС и военнослужащих Минобороны РФ.
Фото © Кроноцкий заповедник
Со дна Курильского озера водолазы подняли на поверхность тело ещё одного — уже четвёртого — погибшего при крушении вертолёта Ми-8. Об этом стало известно Лайфу.
Три найденных ранее тела уже удалось поднять и доставить на берег. Это было сделано совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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