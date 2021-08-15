Лайф публикует первые глубоководные снимки затонувшего на Камчатке Ми-8

Вертолёт Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке во время туристического рейса, нашли при помощи глубоководных аппаратов Минобороны. Лайф публикует фото с экрана этих аппаратов — на них чётко видны обломки разбившегося и затонувшего воздушного судна.