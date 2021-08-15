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Лайф публикует первые глубоководные снимки затонувшего на Камчатке Ми-8

Со дна подняли тела уже четырёх погибших, поиски продолжаются, в том числе силами МЧС и Минобороны.

15 августа, 00:20
Фото © LiFE

Фото © LiFE

Вертолёт Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке во время туристического рейса, нашли при помощи глубоководных аппаратов Минобороны. Лайф публикует фото с экрана этих аппаратов — на них чётко видны обломки разбившегося и затонувшего воздушного судна.

Фото © LiFE

Фото © LiFE

Судя по показаниям на мониторе, корпус вертолёта лежит на глубине 112,2 метра. Видимость там ограниченная, однако можно чётко распознать очертания фюзеляжа и раскраску разбившегося о воду Ми-8.

На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми

На глубине больше 100 метров: Показано видео с дронов, которые нашли затонувший Ми-8 с людьми

Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Удалось найти и достать со дна тела уже четырёх погибших. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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