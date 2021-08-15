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Россию на масштабном конкурсе красоты Mrs Globe представит эколог из Самары

Абсолютной победительницей стала многодетная мама из Кузбасса. Второе место досталось девушке из Адыгеи, третье — представительнице Ростовской области.

15 августа, 00:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/reliabelozerova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reliabelozerova</a></p>

Фото © Instagram / reliabelozerova

Бизнес-леди, эколог Релия Белозёрова из Самары одержала победу в номинации Mrs. Russia Globe 2021 всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2021". Она представит Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Многодетная мама Анна Филиппова из Кузбасса стала абсолютной победительницей конкурса красоты. Второе место и титул первой вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из Республики Адыгея. Третье место и титул второй вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области.

43-летняя петербурженка представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная Классик – 2020"

43-летняя петербурженка представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная Классик – 2020"

Отметим, что в прошлом году победительницей конкурса стала многодетная мать из Нижегородской области. Ну а титул "Миссис Россия Globe" завоевала глава строительной компании из Челябинска.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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