Россию на масштабном конкурсе красоты Mrs Globe представит эколог из Самары
Абсолютной победительницей стала многодетная мама из Кузбасса. Второе место досталось девушке из Адыгеи, третье — представительнице Ростовской области.
Фото © Instagram / reliabelozerova
Бизнес-леди, эколог Релия Белозёрова из Самары одержала победу в номинации Mrs. Russia Globe 2021 всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2021". Она представит Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Многодетная мама Анна Филиппова из Кузбасса стала абсолютной победительницей конкурса красоты. Второе место и титул первой вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из Республики Адыгея. Третье место и титул второй вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области.
Отметим, что в прошлом году победительницей конкурса стала многодетная мать из Нижегородской области. Ну а титул "Миссис Россия Globe" завоевала глава строительной компании из Челябинска.
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