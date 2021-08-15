Россию на масштабном конкурсе красоты Mrs Globe представит эколог из Самары

Бизнес-леди, эколог Релия Белозёрова из Самары одержала победу в номинации Mrs. Russia Globe 2021 всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2021". Она представит Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Многодетная мама Анна Филиппова из Кузбасса стала абсолютной победительницей конкурса красоты. Второе место и титул первой вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из Республики Адыгея. Третье место и титул второй вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области.