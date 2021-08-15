Японские СМИ сообщили об успешной программе модернизации в России танков линии Т-90 и создании на их базе настоящего "русского монстра" Т-80М "Прорыв", вызывающего горячий интерес за рубежом. Эта новость не оставила равнодушными японских читателей.

В комментариях к статье, опубликованной на информационно-новостном сайте Yahoo News Japan, читатели сравнивают новую российскую технику с западными аналогами. При этом они подчёркивают, что он более лёгкий и лучше энерговооружён.

"Это вполне эффективная и опасная машина. Она является итогом целой цепи модернизаций и вобрала много нового из мировой танковой техники. Нам в Японии, являющейся морской островной державой, нечего и думать о таких танках. Наша бронетанковая техника по сравнению с ними слаба. С другой стороны, в случае войны таким танкам, как Т-90, развернуться в маленькой Японии будет трудно", — написал пользователь iso.

Другие обращают внимание на изменившийся курс в танковой технике и вспоминают знаменитый Т-14 "Армата". При этом они подчёркивают, что Т-90М "Прорыв" вполне сравним с американским М-1.

"Судя по всему, эти танки уже совсем другие, чем первые Т-90. Думаю, они теперь вполне сравнимы с американскими М-1, если не превосходят их. Наверное, русские посчитали нерациональным массово производить "через силу" страшно дорогие Т-14", — написал mat.

"Да, Т-90М — это настоящий монстр. И пушка у него огромная!" — написал sak.