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"Больше не уважают": Трамп заявил, что при Байдене "Талибан" перестал бояться США

Миллиардер отмечает, что для Америки будет позорным момент, когда талибы поднимут флаг над посольством в Кабуле.

15 августа, 02:39
<p>Дональд Трамп. Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/cornstalker/23949861492/in/photolist-Cuniqq-LtZRXE-TdR7qJ-nYn4pw-SVt9VL-QXfjmm-SDbEwC-qnXSt7-T95Md2-SPYJYs-RkogoQ-CwCjmv-RNTYvE-CBBALm-2k8x9fK-BGpAmd-cugjNq-SFdTgE-KHva49-R9EEox-HAXrhq-JKjcwn-KhWpjN-FqM4Pk-RuJAbs-K7fHKt-HWvP6W-L1oawc-KffRVZ-Kwnxw6-RosDpA-PihhDU-JjGNBX-FNhGTu-H6Vkb5-RyBWCj-PprABr-JjRnFp-QWcfF4-RqhkhG-KHvhEg-HHXwwJ-H6qRYW-K6ogzw-PrRVZm-LyBjB6-Ktk3zr-DCnyfT-L71nrd-QkveUm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cornstalker</a></p>

Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего преемника Джо Байдена из-за кризиса, который сложился в Афганистане. Там "Талибан"* отвоёвывает всё новые территории у правительственных войск на фоне решения Белого дома вывести свои формирования из этой страны.

"У "Талибана" больше нет страха или уважения к Америке или к силе Америки", — приводит газета The Hill слова Трампа.

По его мнению, администрация Байдена показала провальные результаты в ситуации с Афганистаном, причиной этого стала её "слабость, некомпетентность и полная стратегическая непоследовательность".

СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

"Каким позором будет, когда "Талибан" поднимет свой флаг над Посольством США в Кабуле", — сокрушается Дональд Трамп.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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