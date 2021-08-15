Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего преемника Джо Байдена из-за кризиса, который сложился в Афганистане. Там "Талибан"* отвоёвывает всё новые территории у правительственных войск на фоне решения Белого дома вывести свои формирования из этой страны.

"У "Талибана" больше нет страха или уважения к Америке или к силе Америки", — приводит газета The Hill слова Трампа.

По его мнению, администрация Байдена показала провальные результаты в ситуации с Афганистаном, причиной этого стала её "слабость, некомпетентность и полная стратегическая непоследовательность".

"Каким позором будет, когда "Талибан" поднимет свой флаг над Посольством США в Кабуле", — сокрушается Дональд Трамп.