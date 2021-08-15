"Больше не уважают": Трамп заявил, что при Байдене "Талибан" перестал бояться США
Миллиардер отмечает, что для Америки будет позорным момент, когда талибы поднимут флаг над посольством в Кабуле.
Дональд Трамп. Фото © flickr / cornstalker
Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего преемника Джо Байдена из-за кризиса, который сложился в Афганистане. Там "Талибан"* отвоёвывает всё новые территории у правительственных войск на фоне решения Белого дома вывести свои формирования из этой страны.
"У "Талибана" больше нет страха или уважения к Америке или к силе Америки", — приводит газета The Hill слова Трампа.
По его мнению, администрация Байдена показала провальные результаты в ситуации с Афганистаном, причиной этого стала её "слабость, некомпетентность и полная стратегическая непоследовательность".
"Каким позором будет, когда "Талибан" поднимет свой флаг над Посольством США в Кабуле", — сокрушается Дональд Трамп.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
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