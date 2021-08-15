Россиянам назвали запретные фразы при разговоре с мошенниками

Лучший способ уберечься от телефонных и других мошенников — это не разговаривать вообще, так как даже звуки голоса могут быть впоследствии использованы против вас, заявил управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Но если изначально не распознали обмана и вступили в разговор с аферистами, не произносите "да", "нет" и не называйте никаких цифр, советует эксперт.

"Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос", — рассказал юрист агентству "Прайм".

И уж точно ни под каким соусом нельзя позволить себе назвать сроки действия карты и CVC- или PIN-код, говорит Редин. Самая популярная разновидность телефонного мошенничества — это звонки якобы из службы безопасности или технического отдела банка о том, что с вашей карты будто бы пытались списать деньги. Юрист призывает сразу класть трубку и запомнить раз и навсегда: банк не звонит клиентам по вопросам операций и тем более не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные. Не брать трубку вовсе советует эксперт, если звонок со скрытого номера. Также, если из банка приходит СМС со ссылкой, не торопитесь переходить по ней.

"Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте", — подытожил эксперт.