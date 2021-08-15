Европа запустит спутники Galileo на "Союзе" из-за проблем с ракетой Ariane 6

Из-за задержек с новой европейской ракетой Ariane 6 ещё два европейских навигационных спутника Galileo запустят российской ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

"К двум пускам "Союза" с космодрома Куру по два аппарата Galileo в каждом, планирующимся соответственно в ноябре 2021 года и апреле 2022 года, добавляется ещё один старт двух Galileo на "Союзе" в сентябре 2022 года", — сказал собеседник агентства.

Ракеты "Союз" были предусмотрены в качестве запасного варианта в контракте на запуск четырёх аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, подписанном в сентябре 2017 года. Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы". По словам источника, "европейка" полетит не ранее конца следующего года.

Ariane 6 в настоящее время основная ракета для европейцев. Она не является многоразовой. В 2011–2016 годах ракеты "Союз" с Куру вывели на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016–2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено ещё 12 спутников Galileo. Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Помимо неё глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.