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Паника и крики ужаса: В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших

Сообщается, что на месте происшествия работает более двух десятков групп скорой медицинской помощи.

15 августа, 01:06

В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших. Видео © Соцсети

Около десяти человек погибли, порядка 100 пострадали при взрыве танкера в Ливане. Об этом сообщает телеканал "Аль Арабия".

Как отмечается, произошёл взрыв на газовом танкере в районе Аккар на севере страны. На месте ЧП работает более 20 бригад скорой помощи Ливанского Красного Креста. На видео с места взрыва видны люди, которые бегают и кричат в панике.

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Напомним о другом, куда более масштабном взрыве в Ливане. Он прогремел 4 августа 2020 года в порту Бейрута. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Селитра прибыла в городской порт на судне Rhosus, с 2014 года оно было брошено в бейрутском порту, а тонны вещества отгружены на портовый склад.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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