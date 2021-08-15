Как отмечается , произошёл взрыв на газовом танкере в районе Аккар на севере страны. На месте ЧП работает более 20 бригад скорой помощи Ливанского Красного Креста. На видео с места взрыва видны люди, которые бегают и кричат в панике.

Напомним о другом, куда более масштабном взрыве в Ливане. Он прогремел 4 августа 2020 года в порту Бейрута. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Селитра прибыла в городской порт на судне Rhosus, с 2014 года оно было брошено в бейрутском порту, а тонны вещества отгружены на портовый склад.