Паника и крики ужаса: В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших
Сообщается, что на месте происшествия работает более двух десятков групп скорой медицинской помощи.
В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших. Видео © Соцсети
Около десяти человек погибли, порядка 100 пострадали при взрыве танкера в Ливане. Об этом сообщает телеканал "Аль Арабия".
Как отмечается, произошёл взрыв на газовом танкере в районе Аккар на севере страны. На месте ЧП работает более 20 бригад скорой помощи Ливанского Красного Креста. На видео с места взрыва видны люди, которые бегают и кричат в панике.
Напомним о другом, куда более масштабном взрыве в Ливане. Он прогремел 4 августа 2020 года в порту Бейрута. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Селитра прибыла в городской порт на судне Rhosus, с 2014 года оно было брошено в бейрутском порту, а тонны вещества отгружены на портовый склад.
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