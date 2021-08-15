Россиянам рассказали, как проверить правильность пенсионных начислений

С 2022-го все данные о пенсии будут раз в три года предоставляться гражданам РФ на портале госуслуг, и это позволит россиянам не только проверять правильность сумм, но и планировать инвестиции, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Она напомнила, что размер пенсии зависит от двух частей — фиксированной и страховой.

"С 2015 года эти два параметра учитываются при расчёте размера индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который равен сумме пенсионных коэффициентов за все годы страхового стажа. Чтобы определить страховую пенсию, нужно умножить ИПК на стоимость одного пенсионного коэффициента, размер которого утверждается правительством. Например, в этом году его размер составил 98,86 рубля", — рассказала специалист агентству "Прайм".

Дополнительные пенсионные баллы можно получить за социально значимые периоды жизни, например службу в армии, уход за инвалидом первой группы или ребёнком до полутора лет. Переход на балльную систему расчёта произошёл в 2015 году. Свои данные можно запросить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, объясняет эксперт. С 2002 года основным критерием стал размер страховых взносов, а не стаж. Поэтому, напоминает Финогенова, важно понимать, как считаются социально значимые периоды — в календарном порядке или в льготном.

"Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности если стаж учитывается за период до 2002 года", — поясняет она.

Если, по данным ПФР, организации не существовало или за вас не уплачивались взносы, нужны будут два свидетеля того, что вы работали на данном предприятии и страховые взносы за вас в Пенсионный фонд всё же уплачивались. Справедливость можно восстановить через суд, утверждает эксперт. Сейчас проверить всё это можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал госуслуг. Либо лично обратиться за этой информацией в территориальное отделение фонда или в МФЦ.