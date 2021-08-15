Видеокамеры предложено разместить в мигалках машин полиции

Министерство внутренних дел хочет оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Сейчас ведомство проводит исследование по этой теме.

"В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации", — передаёт ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве уверены, что такое оснащение позволит выявлять проблемных водителей в автомобильном потоке, а также обнаруживать машины, которые числятся в угоне.