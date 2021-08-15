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Видеокамеры предложено разместить в мигалках машин полиции

По мнению правоохранителей, это позволит выявлять на дорогах автомобили, которые числятся в угоне, вычислять проблемных водителей.

15 августа, 02:02
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Министерство внутренних дел хочет оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Сейчас ведомство проводит исследование по этой теме.

"В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации", — передаёт ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве уверены, что такое оснащение позволит выявлять проблемных водителей в автомобильном потоке, а также обнаруживать машины, которые числятся в угоне.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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