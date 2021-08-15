Видеокамеры предложено разместить в мигалках машин полиции
По мнению правоохранителей, это позволит выявлять на дорогах автомобили, которые числятся в угоне, вычислять проблемных водителей.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Министерство внутренних дел хочет оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Сейчас ведомство проводит исследование по этой теме.
"В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации", — передаёт ТАСС сообщение МВД.
В ведомстве уверены, что такое оснащение позволит выявлять проблемных водителей в автомобильном потоке, а также обнаруживать машины, которые числятся в угоне.
Ранее в МВД заявили о возможных изменениях в экзамене на права. В полиции считают, что нужна схема, которая будет готовить водителей к реальному пониманию ситуации на дороге.
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