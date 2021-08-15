Пушков назвал происходящее в Афганистане подтверждением провала политики США

События в Афганистане стали полной катастрофой и мощным ударом по американской стратегии "экспорта демократии". Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу "демократизации" Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии "экспорта демократии" — вот итог этого курса. События в Афганистане — очередное тому подтверждение", — отметил политик в своём телеграм-канале.