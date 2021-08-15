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Пушков назвал происходящее в Афганистане подтверждением провала политики США

Ситуация резко обострилась, когда США начали выводить оттуда свои войска после почти 20-летнего присутствия.

15 августа, 01:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

События в Афганистане стали полной катастрофой и мощным ударом по американской стратегии "экспорта демократии". Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу "демократизации" Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии "экспорта демократии" — вот итог этого курса. События в Афганистане — очередное тому подтверждение", — отметил политик в своём телеграм-канале.

Сенатор заявил, что его поражают высказывания официальных американских лиц о том, что победа талибов ещё не предопределена, когда боевики берут один афганский город за другим.

СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

СМИ: Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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