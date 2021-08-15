Юрист дал советы, как выявить финансовую пирамиду

Существует несколько признаков финансовой пирамиды. О них рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

В беседе с RT он отметил, что для пирамиды характерны оплата высоких процентов тем, кто находится вверху пирамиды, за счёт новоприбывших, яркая и убедительная реклама, крайне маленький жизненный срок "организации". Понять, с чем вы столкнулись, можно, узнав источник дохода финансового института.

"У финансовой пирамиды он формируется за счёт привлечения финансовых средств новых вкладчиков. Эти деньги составляют единственный актив организации, как только источник иссякает — всё рушится. Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией..." — сказал Соловьёв.

Кроме того, усомниться в добропорядочности "финансистов" нужно, если не раскрывается местоположение организации, не указываются контакты менеджмента, нет информации о лицензиях и разрешениях от регулятора.