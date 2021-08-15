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Лидер суннитов призвал к отставке президента Ливана после взрыва танкера в Аккаре

По последним данным, в результате ЧП погибли не менее двадцати человек и ещё 79 пострадали.

15 августа, 05:28

Скриншот из видео © Соцсети

Лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири посоветовал президенту Ливана Мишелю Ауну уйти в отставку после взрыва топливного резервуара, который прогремел в районе Аккар, возложив на него ответственность за произошедшее.

"Происшествие в Аккаре ничем не отличается от прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута. Поэтому в нормальной стране всем ответственным за халатность — от президента до последнего чиновника — следовало бы подать в отставку", — написал он в своём твиттере.

Паника и крики ужаса: В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших

Паника и крики ужаса: В Ливане взорвался танкер, есть много погибших и пострадавших

По данным телеканала "Аль Арабия", взрыв унёс жизни по меньшей мере двадцати человек. Ещё более 79 получили различные травмы.

Инцидент в Аккаре стал самым серьёзным в стране после взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 года. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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