Лидер суннитов призвал к отставке президента Ливана после взрыва танкера в Аккаре
По последним данным, в результате ЧП погибли не менее двадцати человек и ещё 79 пострадали.
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Лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири посоветовал президенту Ливана Мишелю Ауну уйти в отставку после взрыва топливного резервуара, который прогремел в районе Аккар, возложив на него ответственность за произошедшее.
"Происшествие в Аккаре ничем не отличается от прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута. Поэтому в нормальной стране всем ответственным за халатность — от президента до последнего чиновника — следовало бы подать в отставку", — написал он в своём твиттере.
По данным телеканала "Аль Арабия", взрыв унёс жизни по меньшей мере двадцати человек. Ещё более 79 получили различные травмы.
Инцидент в Аккаре стал самым серьёзным в стране после взрыва в порту Бейрута, который произошёл 4 августа 2020 года. Тогда погибло свыше 180 человек, тысячи были ранены. Причиной стали три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом.
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