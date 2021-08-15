Лидер суннитов призвал к отставке президента Ливана после взрыва танкера в Аккаре

Лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири посоветовал президенту Ливана Мишелю Ауну уйти в отставку после взрыва топливного резервуара, который прогремел в районе Аккар, возложив на него ответственность за произошедшее.

"Происшествие в Аккаре ничем не отличается от прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута. Поэтому в нормальной стране всем ответственным за халатность — от президента до последнего чиновника — следовало бы подать в отставку", — написал он в своём твиттере.