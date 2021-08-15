Пять человек погибли при пожаре в Курганской области

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Возгорание произошло около трёх часов ночи в трёхквартирном деревянном доме в селе Звериноголовском. Приехавшим на место пожарным потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение, а полностью пожар был потушен лишь после шести часов утра. При осмотре места происшествия были найдены тела пятерых человек.

"В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей — 2015 и 2018 года рождения. Все погибшие находились в гостях в вышеуказанном доме", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. С родственниками погибших работают психологи, а специалисты тем временем устанавливают причины трагедии.