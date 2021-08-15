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Пять человек погибли при пожаре в Курганской области

Причины трагедии устанавливаются. СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

15 августа, 07:01
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Курганской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Курганской области

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Возгорание произошло около трёх часов ночи в трёхквартирном деревянном доме в селе Звериноголовском. Приехавшим на место пожарным потребовался час, чтобы ликвидировать открытое горение, а полностью пожар был потушен лишь после шести часов утра. При осмотре места происшествия были найдены тела пятерых человек.

В Архангельской области семья из четырёх человек заживо сгорела в частном доме

В Архангельской области семья из четырёх человек заживо сгорела в частном доме

"В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения и двух малолетних детей — 2015 и 2018 года рождения. Все погибшие находились в гостях в вышеуказанном доме", — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. С родственниками погибших работают психологи, а специалисты тем временем устанавливают причины трагедии.

Ранее Лайф сообщал, что в Пензенской области в результате пожара в частном доме погиб годовалый ребёнок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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