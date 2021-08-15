Талибы сообщили о взятии ещё одного административного центра в Афганистане
Отмечается, что под их контроль перешло также вооружение местной армии, которая бежала из города.
Фото © ТАСС / AP / Gulabuddin Amiri
Боевики движения "Талибан"* захватили город Майданшахр в Афганистане, являющийся административным центром провинции Вардак. Об этом сообщил в "Твиттере" представитель радикального движения Забиулла Муджахид.
По его словам, под контроль талибов перешло здание администрации, отделение полиции, тюрьма, а также вооружение и техника местной армии, которая незадолго до этого бежала в Кабул.
Как сообщал Лайф, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. Так, ранее сегодня сообщалось о взятии талибами значимого города на востоке Афганистана — Джелалабада.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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