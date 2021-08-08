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В Черногории пять человек пропали без вести из-за лесных пожаров

Огнеборцы делают всё возможное, задействована авиация, однако сильный ветер осложняет работу спасательных служб.

8 августа, 18:50
<p>Фото © <a href="https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/561521/pozar-na-malom-brdu-vukovic-tvrdi-da-je-podmetnut" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vijesti</a></p>

Фото © Vijesti

Второй по величине город в Черногории — Никшич — задыхается от бушующих вокруг многочисленных природных пожаров. В этой местности из-за стихийного огня пропали без вести пять человек.

"Между районами Голия и Баняна пропали пять человек. Люди измучены и дезориентированы. Идёт спасательная операция", — цитирует портал Vijesti слова директора городской службы защиты и спасения Славко Тадича.

По словам чиновника, огнеборцы делают всё возможное, задействована авиация, однако сильный ветер осложняет работу спасательных служб. К тому же есть несознательные граждане. Так, 19-летний юноша был задержан за поджог в окрестностях города. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га

Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га

Ранее национальный телеканал страны RTCG сообщал, что огонь охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в столице Черногории городе Подгорица. Мэр города Иван Вукович написал в Twitter, что причиной стал поджог.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух сёл. Из-за сильного ветра стихия двигается со скоростью 2-3 км/ч. В борьбе с огнём задействовано восемь машин УАЗ, три трактора и вертолёт Ми-8.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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