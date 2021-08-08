В Черногории пять человек пропали без вести из-за лесных пожаров
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Огнеборцы делают всё возможное, задействована авиация, однако сильный ветер осложняет работу спасательных служб.
Второй по величине город в Черногории — Никшич — задыхается от бушующих вокруг многочисленных природных пожаров. В этой местности из-за стихийного огня пропали без вести пять человек.
"Между районами Голия и Баняна пропали пять человек. Люди измучены и дезориентированы. Идёт спасательная операция", — цитирует портал Vijesti слова директора городской службы защиты и спасения Славко Тадича.
По словам чиновника, огнеборцы делают всё возможное, задействована авиация, однако сильный ветер осложняет работу спасательных служб. К тому же есть несознательные граждане. Так, 19-летний юноша был задержан за поджог в окрестностях города. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее национальный телеканал страны RTCG сообщал, что огонь охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам в столице Черногории городе Подгорица. Мэр города Иван Вукович написал в Twitter, что причиной стал поджог.
Ранее Лайф сообщал, что в Якутии из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух сёл. Из-за сильного ветра стихия двигается со скоростью 2-3 км/ч. В борьбе с огнём задействовано восемь машин УАЗ, три трактора и вертолёт Ми-8.