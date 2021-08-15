Два человека погибли при взрыве в двухэтажном жилом доме в Днепре

Два человека погибли при взрыве в городе Днепре на Украине. Согласно предварительным данным, хлопок газа произошёл на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта. На место происшествия выехали правоохранители, спасатели и сотрудники газовой службы.

"15 августа около 08.50 (мск) в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепра. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире", — сообщает региональная Нацполиция.