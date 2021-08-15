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Два человека погибли при взрыве в двухэтажном жилом доме в Днепре

Хлопок произошёл в одной из квартир, жертвами стали мужчина и женщина, которые находились в помещении.

15 августа, 11:10

Фото © dv-gazeta.info

Два человека погибли при взрыве в городе Днепре на Украине. Согласно предварительным данным, хлопок газа произошёл на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта. На место происшествия выехали правоохранители, спасатели и сотрудники газовой службы.

"15 августа около 08.50 (мск) в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепра. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире", — сообщает региональная Нацполиция.

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Ранее Лайф рассказывал, что в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СКР. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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