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В Геленджике бурным потоком воды смыло кафе, в городе воют сирены

Синоптики обещают, что ближайшие сутки для отдельных регионов края будут особенно напряжёнными.

15 августа, 18:07

Жители Геленджика показали, как поток воды сносит местное кафе. Видео © Соцсети

В Краснодарском крае включили сирены оповещения о возможной ЧС в Геленджике из-за сильного дождя. А местные жители тем временем снимают, как потоки воды в буквальном смысле смывают местные заведения.

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность", — говорится на сайте региональной администрации.

Отмечается, что по поручению главы курорта организован штаб, который ежечасно будет мониторить ситуацию, готовятся развернуть временные эвакуационные пункты, куда направят горожан в случае опасности. Кроме того, во избежание массового скопления людей в эти выходные не будут работать ярмарки выходного дня и школьная. Дело в том, что, по данным синоптиков, ближайшие сутки для отдельных регионов края будут особенно напряжёнными.

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Лайф рассказывал, что 13 августа в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней. Воду уже откачивали с десятков придомовых участков, из двух детсадов. Особый режим введён ещё в пяти муниципалитетах края.

Небывалые дожди и даже смерчи: Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Небывалые дожди и даже смерчи: Жителей нескольких регионов России предупредили об опасной погоде

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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