В Геленджике бурным потоком воды смыло кафе, в городе воют сирены

В Краснодарском крае включили сирены оповещения о возможной ЧС в Геленджике из-за сильного дождя. А местные жители тем временем снимают, как потоки воды в буквальном смысле смывают местные заведения.

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность", — говорится на сайте региональной администрации.

Отмечается, что по поручению главы курорта организован штаб, который ежечасно будет мониторить ситуацию, готовятся развернуть временные эвакуационные пункты, куда направят горожан в случае опасности. Кроме того, во избежание массового скопления людей в эти выходные не будут работать ярмарки выходного дня и школьная. Дело в том, что, по данным синоптиков, ближайшие сутки для отдельных регионов края будут особенно напряжёнными.