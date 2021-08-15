Онкологи назвали симптомы одного из самых смертоносных видов рака

Рак поджелудочной железы сложно определить на ранней стадии, но диагностировать заболевание можно, если обратить внимание на цвет глаз, тошноту и боли в животе. Результаты исследования опубликовали учёные из Колумбийского университета (США) в ColumbiaSurgery.

Поджелудочная железа расположена таким образом, что в случае возникновения опухоли первые симптомы сформируются незаметно без болевых ощущений или дискомфорта. Однако, по данным исследователей, следует обратить внимание на следующие проявления:

Желтуха. Цвет кожных покровов и белков глаз меняется на жёлтый. Это связано с накоплением в крови компонента желчи, вырабатываемого печенью и выходящего из организма при нормальных условиях. Нарушение работы ЖКТ. Сюда относятся боли в животе, диарея, тошнота, длительная острая боль в средней/нижней части спины. Это связано с давлением увеличившейся опухоли на соседние органы. Внезапный диабет. При возникновении опухоли поджелудочная может некорректно работать и нарушить выработку инсулина. Резкая потеря веса. Это сигнализирует о нарушениях работы органа и связано обычно с нехваткой определённых ферментов.