"Локомотив" может снести домашний стадион в Черкизове

Московский "Локомотив" может снести свой домашний стадион в столичном Черкизове. Об этом журналистам заявил глава совета директоров клуба Александр Плутник.

"Совершенно точно, что на этом месте точно остаётся спортивная часть и сам стадион. Обсудим, станет ли реконструкцией или строительством нового", — заявил Плутник.