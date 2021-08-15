"Локомотив" может снести домашний стадион в Черкизове
Правда, новая домашняя арена клуба в таком случае будет построена на этом же месте.
Фото © Shutterstock
Московский "Локомотив" может снести свой домашний стадион в столичном Черкизове. Об этом журналистам заявил глава совета директоров клуба Александр Плутник.
"Совершенно точно, что на этом месте точно остаётся спортивная часть и сам стадион. Обсудим, станет ли реконструкцией или строительством нового", — заявил Плутник.
Весной в СМИ появилась информация, что железнодорожники могут переехать в "Лужники", тогда как старый стадион планировалось снести. Позже стало известно, что это не соответствует действительности.
Комментариев: 0