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"Локомотив" может снести домашний стадион в Черкизове

Правда, новая домашняя арена клуба в таком случае будет построена на этом же месте.

15 августа, 17:49

Фото © Shutterstock

Московский "Локомотив" может снести свой домашний стадион в столичном Черкизове. Об этом журналистам заявил глава совета директоров клуба Александр Плутник.

"Совершенно точно, что на этом месте точно остаётся спортивная часть и сам стадион. Обсудим, станет ли реконструкцией или строительством нового", — заявил Плутник.

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

Весной в СМИ появилась информация, что железнодорожники могут переехать в "Лужники", тогда как старый стадион планировалось снести. Позже стало известно, что это не соответствует действительности.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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